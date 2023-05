Fête de la nature Colline Notre Dame de Pitié, 24 mai 2023, Marignane.

Célébrons la nature tous ensemble !

Fête de la nature dont l’objectif est de proposer de se retrouver dans la nature en compagnie d’experts et passionnés.

Un vaste programme de rencontres, du lien et de la convivialité, du bonheur !.

Colline Notre Dame de Pitié

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let’s celebrate nature together!

Nature festival whose objective is to propose to meet in nature in the company of experts and enthusiasts.

A vast program of meetings, links and conviviality, happiness!

Celebrar juntos la naturaleza

El objetivo de esta fiesta de la naturaleza es ofrecer a la gente la oportunidad de reunirse en la naturaleza en compañía de expertos y aficionados.

Un amplio programa de encuentros, vínculos y convivencia, ¡felicidad!

Feiern wir gemeinsam die Natur!

Ein Naturfest, bei dem es darum geht, sich in Begleitung von Experten und Enthusiasten in der Natur zu treffen.

Ein umfangreiches Programm mit Begegnungen, Verbindungen und Geselligkeit, Glückseligkeit!

