Bouches-du-Rhône . Pour informations et pour les participants à la course : Les Inscriptions se font sur le site internet de la FFC (Fédération Française de Cyclisme) uniquement.

Une collation gratuite est prévue pour les coureurs. A vos marques, prêts, partez !… Course cycliste à Marignane !

Départ et arrivée au parc des sports du Bolmon.

Un stand buvette est prévue sur place.

Venez nombreux applaudir et encourager les sportifs. +33 6 50 24 64 77 Marignane

