Fête de la vigne et du vin 7 Avenue De la 1ère armée Française, 20 mai 2023, Marignane.

Pour le plaisir des « grands », la cave coopérative de Marignane participe à la 29ème fête de la vigne et du vin. Venez nombreux déguster les nouveaux millésimes. Seront présents sur place des artisans qui vous proposeront des produits du terroir..

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 16:00:00. .

7 Avenue De la 1ère armée Française Cave coopérative de Marignane – Les vignerons de Mistral

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the pleasure of the « big ones », the cooperative cellar of Marignane takes part in the 29th festival of the vine and the wine. Come and taste the new vintages. Craftsmen will be present on the spot to offer you local products.

Para el placer de los « grands », la bodega cooperativa de Marignane participa en la 29ª fiesta de la vid y el vino. Venga a degustar las nuevas añadas. Los artesanos estarán presentes in situ para ofrecerle productos locales.

Zur Freude der « Großen » nimmt die Genossenschaftskellerei von Marignane am 29. Fest der Reben und des Weins teil. Kommen Sie zahlreich, um die neuen Jahrgänge zu probieren. Vor Ort werden Handwerker anwesend sein, die Ihnen Produkte aus der Region anbieten.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de Marignane