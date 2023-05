Compétition de tir à l’arc Parc des sports du Bolmon, 14 mai 2023, Marignane.

Grande manifestation de tir à l’arc en extérieur. Epreuves qualificatives au championnat régional PACA et au championnat de France. Vous êtes invités à venir encourager tous les sportifs, et supporter les archers de la 1ère Compagnie d’arc de Marignane !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Parc des sports du Bolmon Rue Edmond Rostand

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Great outdoor archery event. Qualifying events for the PACA regional championship and the French championship. You are invited to come and encourage all the sportsmen and women, and to support the archers of the 1st Archery Company of Marignane!

Gran prueba de tiro con arco al aire libre. Pruebas clasificatorias para el campeonato regional de la PACA y el campeonato de Francia. ¡Le invitamos a venir a animar a todos los deportistas y a apoyar a los arqueros de la 1ª Compañía de Tiro con Arco de Marignane!

Große Veranstaltung für Bogenschießen im Freien. Qualifikationswettkämpfe für die Regionalmeisterschaft PACA und die französische Meisterschaft. Sie sind herzlich eingeladen, alle Sportler anzufeuern und die Bogenschützen der 1ère Compagnie d’arc de Marignane zu unterstützen!

