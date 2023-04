Relais nature : Colline Notre-Dame Colline Notre-Dame de Pitié, 13 mai 2023, Marignane.

En mai, l’ATSCAF organise, en partenariat avec Airbus Helicopters et le soutien de la Ville de Marignane, son traditionnel relais nature.

Venez nombreux sur le site pelousé de la colline Notre-Dame, à Marignane, pour encourager les sportifs..

2023-05-13 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-13 18:30:00. .

Colline Notre-Dame de Pitié

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In May, ATSCAF organizes, in partnership with Airbus Helicopters and the support of the City of Marignane, its traditional nature relay.

Come to the grassy site of the Notre-Dame hill, in Marignane, to encourage the athletes.

En mayo, la ATSCAF organiza su tradicional relevo en la naturaleza en colaboración con Airbus Helicopters y con el apoyo de la ciudad de Marignane.

Venga a animar a los atletas en el prado de la colina de Notre-Dame, en Marignane.

Im Mai organisiert der ATSCAF in Partnerschaft mit Airbus Helicopters und mit Unterstützung der Stadt Marignane seinen traditionellen Naturstaffellauf.

Kommen Sie zahlreich zum Rasengelände auf dem Hügel Notre-Dame in Marignane, um die Sportler anzufeuern.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de Marignane