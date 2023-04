Régate de Ligue extrême glisse Plage du Jaï, 6 mai 2023, Marignane.

Il faut espérer que les vents soient propices !

En fonction de la météo, le championnat de ligue extrême glisse (régate itinérante) pourrait avoir lieu sur le fabuleux spot du Jaï, un haut lieu dans l’Hexagone. Célèbre, même au delà !

Soyez à l’affût !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It is necessary to hope that the winds are favourable!

Depending on the weather, the extreme sliding league championship (travelling regatta) could take place on the fabulous spot of Jaï, a high place in France. Famous, even beyond!

Be on the lookout !

Esperemos que los vientos sean favorables

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, el campeonato de liga de deslizamiento extremo (regata itinerante) podría celebrarse en el fabuloso paraje de Jaï, un alto de Francia. Famoso, ¡incluso más allá!

Esté atento

Es bleibt zu hoffen, dass die Winde günstig sind!

Je nach Wetterlage könnte die Meisterschaft der Extreme-Glide-Liga (Wanderregatta) am fabelhaften Spot von Jaï stattfinden, einer Hochburg im Hexagon. Berühmt, sogar darüber hinaus!

Halten Sie die Augen offen!

