Concert : chorale Les Voix du Garlaban dirigée par Magdalena Picq Chapelle Notre-Dame de Pitié, 5 mai 2023, .

L’association « Les amis de Marignane et de La Provence » vous convie à un concert : la chorale Les Voix du Garlaban, un groupe d’artistes talentueux qui ont plaisir à chanter ensemble dans une ambiance conviviale.

Prestation de qualité à ne pas manquer !.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Chapelle Notre-Dame de Pitié Plaine Notre-Dame

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « Les amis de Marignane et de La Provence » invites you to a concert : the choir Les Voix du Garlaban, a group of talented artists who enjoy singing together in a friendly atmosphere.

A quality performance not to be missed!

La asociación « Les amis de Marignane et de La Provence » le invita a un concierto: el coro Les Voix du Garlaban, un grupo de artistas con talento que disfrutan cantando juntos en un ambiente agradable.

Una actuación de calidad que no debe perderse

Der Verein « Les amis de Marignane et de La Provence » lädt Sie zu einem Konzert ein: Der Chor Les Voix du Garlaban ist eine Gruppe talentierter Künstler, die Freude daran haben, in einer geselligen Atmosphäre gemeinsam zu singen.

Qualitativ hochwertige Darbietung, die Sie nicht verpassen sollten!

