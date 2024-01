Musique Mamma mia par L’Atelier des Musiques Actuelles Amplifiées Théâtre Molière Marignane, vendredi 12 avril 2024.

Musique Mamma mia par L’Atelier des Musiques Actuelles Amplifiées Théâtre Molière Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Mamma mia est une comédie musicale, la 7ème la plus représentée dans le monde.

Sophie Sheridan va se marier et souhaite que son père l’accompagne à l’autel ; seulement, elle ignore lequel des trois anciens amants de Donna, sa mère, est son véritable père…

L’intrigue de Mamma mia se concentre autour de certains succès du groupe suédois ABBA, composés par Benny Andersson et Björn Ulvaeus, deux anciens membres du groupe, impliqués dans le développement de la comédie musicale depuis sa création. Anni-Frid Lyngstad, chanteuse du groupe, est financièrement impliquée dans la production et est présente à de nombreuses premières internationales.



Une soirée à ne pas manquer ! Vous êtes attendus très nombreux…

.

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Musique Mamma mia par L’Atelier des Musiques Actuelles Amplifiées Marignane a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme de Marignane