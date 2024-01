Café ou apéro littéraire Quand l’imaginaire d’un auteur permet l’évasion et l’émerveillement du lecteur Rue de Figueras Marignane, mardi 2 avril 2024.

Café ou apéro littéraire Quand l’imaginaire d’un auteur permet l’évasion et l’émerveillement du lecteur Rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-02

Un débat sous forme d’un café ou apéro littéraire.

Le sujet de ce jour « Quand l’imaginaire d’un auteur permet l’évasion et l’émerveillement du lecteur ».

Venez nombreux pour échanger ou débattre…

Un café littéraire est un lieu de rencontres où l’on parle de littérature sous toutes ses formes. On écoute ou on lit des extraits de livres (romans, poésie, théâtre, B.D…), on échange des idées, tout en pouvant déguster un café ou toute autre boisson.

.

Rue de Figueras Médiathèque Jean D’Ormesson

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur affairesculturelles@ville-marignane.fr



