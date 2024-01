Journée Mondiale des Zones Humides Animations et balades ludiques Marignane, vendredi 2 février 2024.

Début : 2024-02-02

fin : 2024-03-10

Dans le cadre de la « Journée Mondiale des Zones Humides », la Métropole Aix-Marseille-Provence et Le Site de l’Etang de Bolmon organisent des animations sur le sentier Patafloux-Barlatier – Les Paluns.

Chaque année en France, durant tout le mois de février, des actions de terrain sont organisées pour sensibiliser à la préservation des zones humides. Le but

étant aussi de découvrir la nature qui nous entoure, mieux la comprendre, échanger avec l’équipe gestionnaire et autres participants.



Pour cette nouvelle édition 2024, le thème retenu est: « Les zones humides, sources de bien-être humain ! »



L’ensemble des animations sont consultables sur la plateforme « J’agis pour la nature ! ».

Marignane et autour de l’étang de Berre et du Bolmon

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.bolmon@ampmetropole.fr



