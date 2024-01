CONCERT CLARIJAZZ BERNARD SELLAM & THE LUCKY BASTARD Marignac-Lasclares, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 20:45:00

fin : 2024-02-10

Concert Clarijazz

Après 35 ans de tournées à travers le monde (USA, Canada, Japon, Amérique latine, Europe, Inde) Bernard Sellam est heureux de vous une de ces nouvelles formations Bernard Sellam & The lucky Bastards. Un trio explosif qui joue sans se ménager un Blues à la frontière du Swing et du Rock’n’Roll . Un véritable show vintage réalisé par trois musiciens d’exception. Le répertoire a été écrit par les plus grands de ce style B.B. King, Johnny Guitar Watson, Lowell Fulson, guitar Slim, Gatemouth Brown, mais aussi par Bernard Sellam.

Le public va adorer !

Bernard Sellam – guitare, chant

Philippe Tchack Soler – contrebasse

Julien Bigey – batterie

12 EUR.

SALLE NOËL MIEGEMOLLE

Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie clarijazz@orange.fr



