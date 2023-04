Vide-Grenier Festif Centre du Village, 14 mai 2023, Marignac-en-Diois.

Le Comité des Fêtes de Marignac-en-Diois organise son 7ème vide grenier festif! L’occasion de faire un grand ménage et de débarrasser vos granges, caves et greniers!.

2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Centre du Village

Marignac-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes of Marignac-en-Diois organizes its 7th festive garage sale! The opportunity to clean your barns, cellars and attics!

El Comité des Fêtes de Marignac-en-Diois organiza su 7ª venta de garaje festiva Una oportunidad para limpiar graneros, bodegas y desvanes

Das Festkomitee von Marignac-en-Diois organisiert seinen 7. festlichen Flohmarkt! Die Gelegenheit, Ihre Scheunen, Keller und Dachböden aufzuräumen!

