Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – Les Fromages

Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – Les Fromages, 6 octobre 2022, . Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – Les Fromages

2022-10-06 19:00:00 – 2022-10-06 22:00:00 Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace. Comme le peintre qui assemble les formes et les couleurs, le fromage assemble les goûts et les saveurs. Jacky Quesnot vous fera découvrir des arômes issus de terroirs par une sélection rigoureuse des ses fromages associés aux meilleurs flacons de vins d’Alsace sélectionnés par les conseillers de la Confrérie. Avec Jacky Quesnot de la Fromagerie Saint-Nicolas à Colmar. Réservation obligatoire. Accord mets & vins sur les saveurs de fromages. Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace. Comme le peintre qui assemble les formes et les couleurs, le fromage assemble les goûts et les saveurs. Jacky Quesnot vous fera découvrir des arômes issus de terroirs par une sélection rigoureuse des ses fromages associés aux meilleurs flacons de vins d’Alsace sélectionnés par les conseillers de la Confrérie. Avec Jacky Quesnot de la Fromagerie Saint-Nicolas à Colmar. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

