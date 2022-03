Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – le Poisson Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – le Poisson Kaysersberg Vignoble, 7 avril 2022, Kaysersberg Vignoble. Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – le Poisson Kaysersberg Vignoble

2022-04-07 19:00:00 – 2022-04-07 21:00:00

Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d'Alsace. Retrouvez un peu de l'ambiance conviviale du restaurant sur La Petite Venise de Colmar qui met la mer à l'honneur grâce à la cuisine savoureuse et inventive de Gilles Seiler associé aux meilleurs flacons de vins d'Alsace sélectionnés par les conseiller Avec Gilles Seiler du restaurant Aux Trois Poissons à Colmar. Réservation obligatoire. Accord mets & vins sur les saveurs de la mer. +33 3 89 78 23 84

