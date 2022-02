Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – la Viande Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – la Viande Kaysersberg Vignoble, 19 mai 2022, Kaysersberg Vignoble. Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – la Viande Kaysersberg Vignoble

2022-05-19 19:00:00 – 2022-05-19 21:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin EUR Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace. Partagez le goût de la cuisine authentique du Chef Christophe Cavelier. Le Chef propose une cuisine de goût, copieuse et de qualité au restaurant « Du Mouton » situé au cœur de la cité médiévale de Ribeauvillé. Avec Christophe Cavelier du restaurant du Mouton à Ribeauvillé Réservation obligatoire. Accord mets & vins sur les saveurs de la viande. +33 3 89 78 23 84 Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace. Partagez le goût de la cuisine authentique du Chef Christophe Cavelier. Le Chef propose une cuisine de goût, copieuse et de qualité au restaurant « Du Mouton » situé au cœur de la cité médiévale de Ribeauvillé. Avec Christophe Cavelier du restaurant du Mouton à Ribeauvillé Réservation obligatoire. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – la Viande Kaysersberg Vignoble 2022-05-19 was last modified: by Mariez comme un chef mets et vin d’Alsace – la Viande Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 19 mai 2022 Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin