Mariez comme un chef mets et vin d'Alsace – Escale en Israël

Kaysersberg Vignoble

Mariez comme un chef mets et vin d'Alsace – Escale en Israël, 25 mai 2023, Kaysersberg Vignoble

2023-05-25 – 2023-05-25 Kaysersberg Vignoble

68240 EUR Apprenez à marier mets et vins selon les thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en suivant, avec un conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace. Né à Baltimore aux États-Unis, dans une famille cosmopolite, l’idée du voyage a été inculquée à Tariq dès son plus jeune âge. Après avoir débuté sa carrière dans plusieurs restaurants gastronomiques, en Sicile et en Amérique, Tariq pose ses bagages en Alsace où il a plaisir à cuisiner des produits locaux agrémentés de mélanges d’épices inspirés de ses voyages. Réservation obligatoire. Accord mets & vins autour des épices du Monde Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble
1 Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240