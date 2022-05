MARIETTA + GUEST + SCAN CLUB DJ SET L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Scan Club présente : ************************ 20/05 – 20h00 – Intermédiaire – 6 € ************************ MARIETTA Membre éminent de la Grande Triple alliance de l’Est, scène anarchique qui a explosé entre Metz et Strasbourg au début des années 2000, Guillaume s’est notamment fait connaître pour être le chanteur leader de Feeling of Love. Depuis il s’est lancé dans un projet solo avec lequel il a déjà sorti 3 merveilleux albums. Band Page : [https://www.bornbadrecords.net/artists/marietta/](https://www.bornbadrecords.net/artists/marietta/) Facebook : [https://www.facebook.com/MARIETTAmusique](https://www.facebook.com/MARIETTAmusique) ************************ GUEST Plus d’infos rapidement … ************************ SCAN CLUB DJ SET >> 2h00

