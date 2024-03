MARIES SUR LE TARMAC – Mariés sur le Tarmac SALLE PIERRE LAMY Annecy, vendredi 28 mars 2025.

: Frédéric et Marie ne se connaissent pas, ils se rencontrent dans l’émission Mariés sur le tarmac .Des tests scientifiques les reconnaissent compatibles à 85 %. Ils doivent se marier sur le tarmac d’un aéroport pour ensuite partir en voyage de noces. Frédéric refuse cependant de prendre l’avion à cause d’une empreinte carbone bien trop élevée, mais notre homme a une solution : ils voyageront en péniche.Le soir de la nuit de noces, un événement inattendu va bouleverser Frédéric et sa perception de la vie : il va rencontrer Gunter Pauli, le père de l’économie bleue . Il s’en suivra une crise entre Frédéric qui change subitement de comportement et Marie, complètement perdue face à la nouvelle mission de vie de son mari.Deux semaines plus tard, l’émission doit faire le point sur l’expérience amoureuse de chacun des deux époux.Sont-ils réellement compatibles ?

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2025-03-28 à 21:00

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74