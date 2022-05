MARIES ET ASSOCIES Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pl. d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Mariés et associés par le Théâtre de l’Echange, de Pascal Chivet et Philippe Harbart. Une soirée entre deux associés et leurs épouses… avec quelques péripéties… Une belle soirée sous le signe de l’humour et du rire en perspective. Tarif unique : 12€ 27 et 28 mai au Carré Sam à 20h30 Réservations au 06 89 45 12 06 et vente sur place +33 3 21 30 47 04 Mariés et associés par le Théâtre de l’Echange, de Pascal Chivet et Philippe Harbart. Une soirée entre deux associés et leurs épouses… avec quelques péripéties… Une belle soirée sous le signe de l’humour et du rire en perspective. Tarif unique : 12€ 27 et 28 mai au Carré Sam à 20h30 Réservations au 06 89 45 12 06 et vente sur place Pl. d’Argentine Boulogne-sur-Mer

