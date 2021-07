Roanne Musée Joseph Déchelette Loire, Roanne Marielle Paul : Et pourtant il brillait deux lunes dans le ciel Musée Joseph Déchelette Roanne Catégories d’évènement: Loire

Marielle Paul est peintre. Depuis 35 ans, elle construit des paysages imaginaires, par la pensée et le souvenir de formes familières. Au bonheur de la gouache, de la lumière des saisons, des lieux imaginaires s’emplissent de soleils roses et d’arabesques. Pendant une heure, une médiatrice du musée vous guidera à travers ses œuvres colorées. Visite commentée de l’exposition de l’artiste. Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00

