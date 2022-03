Marielle et Katia Labèque – Les Enfants terribles Amiens, 24 mai 2022, Amiens.

Marielle et Katia Labèque – Les Enfants terribles Amiens

2022-05-24 – 2022-05-24

Amiens Somme

Les sœurs Labèque nous ouvrent la porte d’une partition majeure de Philip Glass, Les Enfants terribles, opéra créé en 1996, adapté pour elles par le compositeur. Un pur moment de grâce sublimé par la mise en image de Ronan Day-Lewis.

Connues pour la fusion et l’énergie de leur duo à quatre mains, Katia et Marielle Labèque poursuivent une éblouissante carrière internationale, défendant aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine. Fruit d’une étroite collaboration entre les deux sœurs et le compositeur Philip Glass, ce nouvel opus est une adaptation de l’opéra Les Enfants terribles, d’après l’œuvre de Jean Cocteau, créé par le compositeur américain en 1996. Comme en écho au contexte actuel, le thème est celui de l’adolescence confinée dans une chambre : Children of the game (sous-titre de l’opéra de Glass). Le jeune artiste visuel Ronan Day-Lewis signe une mise en image poétique et sensible. Les familiers de l’œuvre initiale seront enchantés par la redécouverte de Paul is dying, une de ces méditations obsédantes dont le Philip Glass a le secret.

Générique

Claude Debussy

Épigraphes Antiques

Franz Schubert

Fantaisie en fa mineur

Philip Glass

Les Enfants Terribles

Production (P) 2020 KML Enregistrement sous licence de Decca Records France.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 4 · 13 À 34€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/marielle-et-katia-labeque/

Amiens

