Voyager en soi – explorer de nouveaux territoires – Broderie sur carte routière MarieEdith Robinne – Atelier 418/Au coeur de Césure, 31 mars 2023, Paris.

Voyager en soi – explorer de nouveaux territoires – Broderie sur carte routière 31 mars – 2 avril MarieEdith Robinne – Atelier 418/Au coeur de Césure

Broder sans savoir

et oser se perdre pour accueillir l’expérience d’un voyage immobile.

Je propose au public, avec l’ouverture de mon atelier lors des Journées des métiers d’art, de s’essayer à la broderie sur un papier spécifique : la carte routière.

La carte routière : représentation objective de la réalité en un instant T, avec des normes qui s’inscrivent dans un langage codifié.

La carte pour se repérer, s’orienter ou partir à la découverte d’un territoire.

La carte, une sorte de boussole pour « assurer » le déplacement et contribuer, tout autant, à l’efficacité vers un but (itinéraire, temps, optimisation), qu’au vagabondage (tourisme, visites).

Suivre toutes les étapes depuis le marouflage avec un multiple choix de matières pour consolider le papier et permettre ainsi qu’il soit brodé jusqu’à la broderie à l’aiguille sous forme d’expression spontanée. À moins qu’un dessin spécifique ne s’invite dans l’expression de la broderie : lettres, mots, dessins figuratifs.

Pas d’apprentissage de points ou de formes, mais plutôt la recherche d’une expression avec le fil et la broderie qui soit en accord avec les envies d’expression des participant.e.s.

Présenter mon travail et ma manière d’expérimenter une forme de pérégrination qui relie passé, présent et futur. Depuis un territoire connu ou non, donner l’opportunité de peindre, coller, broder. Certains lieux rencontrés par cette confrontation avec la carte entraînent dans des souvenirs, des évocations, des aspirations et autorisent un voyage qui se raconte tout en laissant les mains œuvrer sur le papier. Créer ainsi de nouveaux paysages qui transcrivent une forme de déplacement entre le monde du dedans et le monde du dehors.

Transformer la réalité de la carte afin de provoquer paradoxalement une perte de repères. Les mises en exergue peuvent être historiques, anecdotiques, personnelles et sont là pour déplacer le point de vue de ceux et celles qui regardent.

Les éléments reconnaissables de la carte viennent chercher le public tout en lui offrant la possibilité de choisir le fil qu’il peut suivre selon ses propres référents et son expérience du territoire mis en scène. La broderie, par cette lenteur nécessaire et son côté laborieux, permet, dans des temps méditatifs, une subtilité du mouvement.

À chacun.e de vivre son propre chemin, sa propre expérience intérieure dans une invitation à oser, à broder.

MarieEdith Robinne – Atelier 418/Au coeur de Césure 13, Rue Santeuil 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://me-robinne.com »}, {« type »: « email », « value »: « me@me-robinne.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607761115 »}] [{« data »: {« author »: « M-E CHARNI ROBINNE », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans mon travail de cru00e9ation, ju2019ai le gou00fbt du papier, cette matiu00e8re vivante qui marque le pli ou lu2019usage. Papier imbibu00e9 de lu2019expu00e9rience qui soulignerla bavure, la cassure ou la du00e9chirure. Papier qui offre une ru00e9sistance infinie et qui pourtant se pru00eate u00e0 de nombreuses transformations. nUne part de mon travail prend son origine dans les cartes routiu00e8res. Repru00e9sentations objectives de la ru00e9alitu00e9 en un instant T, avec des normes quirsu2019inscrivent dans un langage codifiu00e9. La carte pour se ru00e9pu00e9rer, su2019orienter ou partir u00e0 la du00e9couverte du2019un territoire. La carte une sorte de boussolerpour u00abassureru00bb le du00e9placement et contribuer, tout autant, u00e0 lu2019efficacitu00e9 vers un but (itinu00e9raire, temps, optimisation), quu2019au vagabondage (tourisme,rvisites).nAvec la carte routiu00e8re, ju2019expu00e9rimente une forme de pu00e9ru00e9grination qui relie passu00e9, pru00e9sent et futur. Depuis un territoire connu ou non, je peins,rbrode, colle. Certains lieux que je rencontre par cette confrontation quotidienne avec la carte, mu2019entrau00eenent dans des souvenirs, des u00e9vocationsrdes aspirations et je voyage dans un espace temps plutu00f4t que dans lu2019espace formel que la carte symbolise. Je cru00e9e de nouveaux paysages quirtranscrivent une forme de du00e9placement entre le monde du dedans et le monde du dehors. Ju2019amplifie certains lieux, je mets en avant des espaces,rju2019en oublie du2019autres. Je souligne des points de repu00e8res tout en transformant la ru00e9alitu00e9 de la carte afin de provoquer paradoxalement unerperte de repu00e8res. Les mises en exergue peuvent u00eatre historiques, anecdotiques, personnelles et sont lu00e0 pour du00e9placer le point de vue de ceux.rcelles qui regardent. Les u00e9lu00e9ments reconnaissables de la carte viennent chercher le public tout en lui offrant la possibilitu00e9 de choisir le fil quu2019ilrpeut suivre selon ses propres ru00e9fu00e9rents et son expu00e9rience du territoire que je mets en scu00e8ne. Je ne cherche par le point juste ni la forme apprise.rLa broderie par cette lenteur nu00e9cessaire et son cu00f4tu00e9 laborieux, mu2019emporte dans des temps mu00e9ditatifs, favorables u00e0 la subtilitu00e9 du mouvement.rLu2019expu00e9rience que je vis aujourdu2019hui du confinement est une confontation u00e0 des registres du2019impuissance, du2019injustice et de colu00e8re ou00f9 surnagent desru00eelots pru00e9cieux de su00e9ru00e9nitu00e9 et du2019inspiration. Dans un refus de lu2019infantilisation et la revendication de ma souverainetu00e9, continuer mon travail cartographiquerme fait nomade, voyageuse immobile dans la quu00eate de nouveaux territoires intu00e9rieurs qui su2019affranchissent du temps et de lu2019espace.rChaque carte reprend, quelque soit le territoire quu2019elle repru00e9sente, un cheminement mille fois travaillu00e9, mille fois empruntu00e9 et toujours u00e0 refaire.rMes cartes sont des textes visuels du2019une exploration qui se du00e9ploie en fonction de ma vie, de mon expu00e9rience au monde. Pliu00e9e, fermu00e9e, elle serdu00e9plie, se du00e9couvre, su2019u00e9tale au gru00e9 de celle.celui qui la contemple. Elle donne u00e0 voir sans rien du00e9voiler, elle raconte sans u00e9bruiter. A chacun.e dervivre son propre chemin, sa propre expu00e9rience intu00e9rieure dans une invitation u00e0 oser. », « type »: « video », « title »: « »J’ai le gou00fbt du papier…Chemin cartographique »- Marie-Edith CHARNI ROBINNE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cOcAsnoSiA8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cOcAsnoSiA8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLCI25k-tLbhk9R4CSjYOOQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/cOcAsnoSiA8 »}, {« link »: « https://charnirobinne.com/territoires-imaginaires/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T17:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

broderie papier

Studio Dupif