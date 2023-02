MARIEE SIOU L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 22 février 2023, PARIS.

MARIEE SIOU L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Sleeping In & Out et L’Archipel (R-2021-005879) présentent ce concert. MARIEE SIOU Telle une vestale moderne, Mariee Siou est dévouée au feu sacré d’une folk panthéiste qu’elle a ravivé à partir du milieu des années 2000.Ses ascendances polonaises, hongroises et amérindiennes confèrent à sa musique la richesse et la grâce de l’exil.Mariee Siou incarne l’essence même du nouveau monde : un brassage de cultures et d’héritages, une multiplicité contrepesée par une innocence viscérale.C’est une cantate sans âge plongée dans un bain de jouvence. La partition de vêpres profanes, annonciatrices d’avenirs mystiques.Cela faisait plus de dix ans que Mariee n’avait pas joué en France.Réservation PMR : 0640811375 Mariee Siou Mariee Siou

