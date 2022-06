MARIE YTHIER ET MAROUSSIA GENTET Rieux-Minervois Rieux-Minervois Catégories d’évènement: 11160

Marie YTHIER, violoncelle & Maroussia GENTET, piano

Musicienne classique, mais aussi engagée dans une démarche de création auprès des compositeurs de sa génération, la violoncelliste Marie Ythier a déjà à son actif cinq disques, dont Une Rencontre, autour des oeuvres de R. Schumann et T. Murail (Divine Art Recordings, Naxos 2019), qui a reçu les éloges de la presse internationale. Formée auprès d’Anne Gastinel, Miklos Perenyi, Philippe Muller, Gary Hoffmann et Heinrich Schiff, elle est régulièrement invitée dans des salles prestigieuses (Philharmonie de Paris, Auditorium de Dijon…) et se produit en soliste dans le monde entier (Kuhmo Festival, FIMC Lima, Suona Francese Italia, Festival Messiaen au Pays de la Meije, CMMAS de Morelia, CENART de Mexico, Luzern KKL…)… Maroussia GENTET Née en 1992, Maroussia Gentet est une pianiste dont la sensibilité est depuis toujours investie dans le répertoire contemporain, tout en cultivant l’amour des grands classiques. Elle remporte le Premier Prix Blanche Selva et les Prix SACEM, Roussel, Jolivet, Ricardo Vines et le prix des étudiants au 13ème Concours International de piano d’Orléans en 2018… theophanies@orange.fr https://www.les-theophanies.org/ Rieux-Minervois

