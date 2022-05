Marie Vinouse – Inspirations déco Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

La Maison de la Lanterne accueillera la créatrice plasticienne Marie Vinouse et son exposition Inspirations déco. À cette occasion, l'artiste meillacoise présentera notamment ses tableaux abstraits très vitaminés, se caractérisant par des formes essentiellement géométriques, ou toiles de divers techniques (mixed média, pouring, Powertex, acrylique…), ainsi que ses tableaux à base de coquillages. Véritable touche-à-tout, Marie Vinouse proposera également ses attrape-rêves ainsi que des objets de décoration d'inspiration marine, boîtes, décorations murales à base de coquillages. Le public retrouvera aussi ses confitures de mots, marque-pages et porte-clés ainsi que de la carterie fait-main, cartes pop-up, à base de scrapbooking, cartes marines, marque-pages, … Pendant cette exposition, la créatrice propose un atelier créatif de fabrication de porte-clés ou marque-pages à destination du public. Cet atelier est sur inscription pour les adultes et adolescents de plus de 12 ans. Places limitées. Payant. marie.vinouse@orange.fr +33 6 76 98 05 65 http://marie.vinouse.artiste.overblog.com/

