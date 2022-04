Marie Veyron Bathellier : Natures à l’oeuvre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Exposition du 31 mars au 23 avril 2022 :jeudi au samedi de 11h à 19h+ lundi et mardi sur rendez-vous : contact@galeriegaia.fr – 02 40 48 14 91 Marie Veyron Bathellier s’inspire de la nature jusqu’à faire corps avec elle.Au-delà du sujet dont elle se nourrit, elle utilise le végétal comme pinceau,la terre comme liant,les branches comme des moucharabiers,les ronces comme des chorégraphies dans l’espace,l’eau de pluie pour diluer la matière qui subtilement se révèle sur le papier , la toile et le bois.Le chemin est aussi important que l’œuvre achevée.Tout son travail est gorgé de nature. Exposition naturellement sensible. adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://galeriegaia.fr/artists/toma-l/

