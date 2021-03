Marie van Rhijn : Les suites de danses d’Elisabeth Jacquet de la Guerre – Saison La Soufflerie – ANNULÉ Auditorium (L’) – Rezé, 25 mars 2021-25 mars 2021, Rezé.

2021-03-25 Concert annulé

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 9 € à 21 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Concert annulé

Musique baroque. La claveciniste française Marie van Rhijn met en lumière les suites de danses d’Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), compositrice pionnière et novatrice, célébrée par ses contemporains et la cour de Louis XIV. Un corpus poétique par l’une des meilleures interprètes de sa génération. Claveciniste et chef de chant pour l’ensemble Les Arts Florissants, Marie van Rhijn publiait en 2016 un premier album soliste audacieux, adaptation pour clavecin de la musique composée par Marin Marais pour l’opéra (Alcide) et pour la viole. Deux ans plus tard, son nouvel enregistrement (L’Inconstante) était consacré aux pièces de clavecin de la compositrice Élisabeth Jacquet de la Guerre, qui fut l’une des musiciennes les plus importantes sous le règne de Louis XIV, à qui ces suites sont dédiées. Composées tandis qu’Élisabeth Jacquet de la Guerre n’avait que vingt-deux ans, ces pièces permettent de découvrir un aspect poétique et léger du répertoire de la compositrice, par ailleurs très varié : musique religieuse ou profane, penchant tantôt vers la tradition française, tantôt vers des influences italiennes, sonates pour violons et clavecin, cantates et même une tragédie lyrique. Une occasion de découvrir une personnalité majeure et encore trop méconnue de la musique baroque.Programme :Oeuvres d’Élisabeth Jacquet de la GuerreLivre de 1687 (pièces en sol)Livre de 1707 (pièces en sol)Livre de 1687 (pièces en ré et pièces en la) Facteur du clavecin : Atelier von Nagel Durée : 1hDans le cadre de Baroque en scène

Auditorium (L’) – Rezé Avenue de Bretagne Château de Rezé Rezé