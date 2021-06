Marie TONOSSI, Annick DUMARCHEY, Brigitte CHAULEUR et Christine GEY Mâcon, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Mâcon.

Marie TONOSSI, Annick DUMARCHEY, Brigitte CHAULEUR et Christine GEY 2021-07-12 – 2021-07-25 Salle François Martin Quai Lamartine

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 0 0 Marie Tonossi

Photographie

Cheminer le nez en l’air, le regard vagabond.

Instants… moments ensemble.

Saisir… instants fugaces, émotions.

Capter… mon regard est accroché.

Entre son métier et sa passion, le lien est humain. Marie Tonossi aime les rencontres et les partages. Elle aime se promener le nez en l’air, à la recherche de détails à capter. Ses sujets de prédilection ? Les émotions, les regards, les mains. Ce qui l’anime, ce sont les personnes en action, notamment les mains au travail.

La photographie pour elle ? C’est simplement un regard.

Brigitte Chauleur

Créations Lumineuses

Après avoir travaillé le papier japonais, très lumineux, puis le papier brodé, Brigitte Chauleur a eu l’idée d’utiliser le linge ancien et plus particulièrement celui présentant des monogrammes et des broderies anciennes. Depuis trois ans, elle innove en travaillant le tissu wax hollandais, très coloré, aux motifs originaux.

C’est un travail très minutieux qui demande beaucoup de manipulations. La technique du contrecollé sur polyphane est celle privilégiée. Les formes les plus diverses sont utilisées : appliques murales, demi-lampes rondes ou ovales sur pied… Il s’agit d’une activité artistique qui requiert beaucoup de passion et de patience

Annick Dumarchey

Sculpture travail du bronze soudé ou moulé et techniques de modelage à l’arc de l’acier

Annick Dumarchey découvre la sculpture à l’école d’art de Chalon-sur-Saône et c’est une révélation. Elle travaille dans l’instant, avec le ressenti du jour. Elle porte un regard profond sur la complexité de la nature humaine et les subtilités infinies des rapports humains, sorte de miroir des sentiments. À la recherche constante d’un fragile équilibre entre rêve et réalité, nostalgie du passé et avenir à construire, l’art et la vie lui paraissent indissociables. Faire ressurgir des émotions fortes, se nourrir du côté éphémère, merveilleux et fragile d’un instant de vie, sont des vecteurs d’énergie incontournables pour transformer le fer et le bronze en une humanité habitée.

Christine Gey

Marqueterie de paille, cadres

Christine Gey travaille aussi bien des formes d’inspiration abstraites que figuratives : tables, cadres, bijoux… La beauté de la paille est irradiante. La réfraction de la lumière lui confère son aspect chatoyant.

Diplômée des Ateliers d’arts appliqués du Vésinet et d’un CAP d‘encadreur, elle a découvert la marqueterie de paille, devenue au fil du temps une grande passion. Après des années d’apprentissage et de perfectionnement dans l’atelier de Lison de Caunes, maître d’art dans cette discipline, elle présente son travail de reprise de décors anciens et de créations contemporaines.

Marie Tonossi

Photographie

Cheminer le nez en l’air, le regard vagabond.

Instants… moments ensemble.

Saisir… instants fugaces, émotions.

Capter… mon regard est accroché.

Entre son métier et sa passion, le lien est humain. Marie Tonossi aime les rencontres et les partages. Elle aime se promener le nez en l’air, à la recherche de détails à capter. Ses sujets de prédilection ? Les émotions, les regards, les mains. Ce qui l’anime, ce sont les personnes en action, notamment les mains au travail.

La photographie pour elle ? C’est simplement un regard.

Brigitte Chauleur

Créations Lumineuses

Après avoir travaillé le papier japonais, très lumineux, puis le papier brodé, Brigitte Chauleur a eu l’idée d’utiliser le linge ancien et plus particulièrement celui présentant des monogrammes et des broderies anciennes. Depuis trois ans, elle innove en travaillant le tissu wax hollandais, très coloré, aux motifs originaux.

C’est un travail très minutieux qui demande beaucoup de manipulations. La technique du contrecollé sur polyphane est celle privilégiée. Les formes les plus diverses sont utilisées : appliques murales, demi-lampes rondes ou ovales sur pied… Il s’agit d’une activité artistique qui requiert beaucoup de passion et de patience

Annick Dumarchey

Sculpture travail du bronze soudé ou moulé et techniques de modelage à l’arc de l’acier

Annick Dumarchey découvre la sculpture à l’école d’art de Chalon-sur-Saône et c’est une révélation. Elle travaille dans l’instant, avec le ressenti du jour. Elle porte un regard profond sur la complexité de la nature humaine et les subtilités infinies des rapports humains, sorte de miroir des sentiments. À la recherche constante d’un fragile équilibre entre rêve et réalité, nostalgie du passé et avenir à construire, l’art et la vie lui paraissent indissociables. Faire ressurgir des émotions fortes, se nourrir du côté éphémère, merveilleux et fragile d’un instant de vie, sont des vecteurs d’énergie incontournables pour transformer le fer et le bronze en une humanité habitée.

Christine Gey

Marqueterie de paille, cadres

Christine Gey travaille aussi bien des formes d’inspiration abstraites que figuratives : tables, cadres, bijoux… La beauté de la paille est irradiante. La réfraction de la lumière lui confère son aspect chatoyant.

Diplômée des Ateliers d’arts appliqués du Vésinet et d’un CAP d‘encadreur, elle a découvert la marqueterie de paille, devenue au fil du temps une grande passion. Après des années d’apprentissage et de perfectionnement dans l’atelier de Lison de Caunes, maître d’art dans cette discipline, elle présente son travail de reprise de décors anciens et de créations contemporaines.