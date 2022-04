Marie Sigal Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Marie Sigal Le 3C Café culturel citoyen, 29 avril 2022, Aix-en-Provence. Marie Sigal

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 29 avril à 20:30

Dans ce solo poétique piano-voix, Marie Sigal nous offre des chansons au charme étrange et contagieux, qui revendiquent le goût des mots en décloisonnant les genres. Elle nous embarque entre cimes et abîmes, dans des mélodies vives et entêtantes. Marie Sigal modèle une musique et des textes qui doivent autant à Debussy qu’à Brigitte Fontaine, en passant par Feu! Chatterton. Un concert excitant et introspectif. [www.mariesigal.com](http://www.mariesigal.com) ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Marie Sigal Le 3C Café culturel citoyen 2022-04-29 was last modified: by Marie Sigal Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 29 avril 2022 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône