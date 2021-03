Toulouse Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne, Toulouse Marie Sigal Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, le vendredi 30 avril à 12:30

Concert Marie Sigal nous offre des chansons au charme étrange et contagieux, qui revendiquent le goût des mots en décloisonnant les genres. Elle nous embarque entre cimes et abîmes, dans des mélodies vives et entêtantes. Sa pop cinématographique à l'élégance rare est énergique et solaire. Marie Sigal ne refoule ni l'obscurité ni la colère, faisant jaillir la beauté dans ses recoins les plus inattendus. Un appel lancé hors cadran et hors normes. Avec **Marie Sigal** (voix, piano), **Dorian Dutech** (guitare, chœurs), **Philippe Burneau** (basse, chœurs) et **Simon Portefaix**(batterie, machines).

2021-04-30T12:30:00 2021-04-30T14:30:00

