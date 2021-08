Paris Église Saint-Merry île de France, Paris Marie ROQUETA, flûte et Yuko SASAI, piano Église Saint-Merry Paris Catégories d’évènement: île de France

Marie ROQUETA, flûte et Yuko SASAI, piano Église Saint-Merry, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique – Pièces de Francis Poulenc, Philippe Gaubert, Paul Taffanel et Jean-François Borne Marie Roqueta, flûte Diplômée du Conservatoire Nationale de Région (CNR) de Perpignan, Marie Roqueta part étudier auprès de Luc Urbain avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris dans la classe de Sophie Cherrier. Premier prix du concours du Parnasse, piccolo solo du Gustav Malher Jugendorchester, Deuxième Prix au concours international Jean-Françaix, invitée de Gaëlle Le Gallic à l’émission Dans la cour des grands sur France Musique, boursière fondation Meyer, boursière Adami, Marie Roqueta débute une collaboration régulière au sein de l’Opéra National de Paris, ainsi que dans divers orchestres prestigieux et se perfectionne auprès de Jacques Zoon à la Haute École de Genève. Soucieuse d’enrichir son cheminement artistique, elle étudie le traverso auprès de Christoph Huntgeburth à l’Institut Für Alte Musik (UDK) de Berlin. Très investie dans la cause sociale, elle intègre en 2017 les projets Démos Montpellier, régis par la Philharmonie de Paris. Elle se produit régulièrement en France ou à l’étranger, en orchestre ou dans diverses formations de musique de chambre. Membre fondatrice de l’association « Les Géorgiques », dont le but est de promouvoir la culture en milieu rural, elle est professeur invitée à l’Académie internationale d’été de Flaine Opus74 depuis 2019. Elle intègre l’association des « concerts de poche » cette même année. Yuko Sasai, piano

Originaire d’Osaka au Japon, Yuko Sasai sort diplômée à l’Université des Beaux-Arts et de la Musique de Kyoto avant de s’installer en France en 2003. Elle se perfectionne auprès de Théodore Paraskivesco à Paris et reçoit également les conseils, entre autres, de Dominique Merlet, Christian Ivaldi et Haruko Ueda.

Lauréate du Prix Ervin Nyiregyhazi ainsi que du Prix au Concours international de piano à Rome, elle se produit en concerts en soliste ou dans des œuvres de musique de chambre dans les festivals tels que Le Mois Molière à Versailles, La folle journée à Tokyo, le Printemps musical de Silly en Belgique pour l’année Chopin, la commémoration du 150e anniversaire des relations franco-japonaises…

Depuis 2010, elle poursuit également une carrière d'enseignante dans les Conservatoires de la ville de Paris

Marie Roqueta et Yuko Sasai

