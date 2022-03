Marie Preston, La vie ne s’arrête pas à la porte de l’école Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 6 avril 2022, Bordeaux.

Marie Preston, La vie ne s’arrête pas à la porte de l’école

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le mercredi 6 avril à 19:00

Dans les années 1970, des enseignants engagés dans une recherche-action pour lutter contre l’échec scolaire découvrirent que pour y arriver, il fallait radicalement transformer le système scolaire. Véritable terreau d’inventions éducatives, relationnelles, institutionnelles, leurs expériences ont beaucoup à nous apprendre aujourd’hui. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur cette histoire à partir de récits, de documents et de descriptions de techniques éducatives. **Marie Preston** est artiste, enseignante-chercheuse à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, membre de l’équipe TEAMeD (Théorie Expérimentation Arts Médias et Design). Sa démarche prend la forme d’une recherche-création engageant des processus de cocréation avec des personnes qu’elle rencontre dans des contextes variés (écoles, centres sociaux, associations…) Les œuvres créées sont pensées comme documents d’expérience ayant impliqués un tâtonnement méthodique et co-éducatif, une coopération ainsi qu’un partage de savoir et savoir-faire. Dans une perspective écosophique, le commun s’élabore par l’activité collective et dans la durée. Photographies, sculptures, performances et films prennent forme selon des modalités diverses allant de la restitution d’expérience à des actions collectives. Elle a bénéficié d’expositions personnelles au centre d’art de La Ferme du Buisson (2019), au centre céramique de La Borne (2014) et à Mains d’œuvre (2014). Elle a récemment participé aux expositions _L’art d’apprendre, une école des créateurs_, Centre Pompidou Metz 2022, _Faire communs_ au Centre d’art Georges et Claude Pompidou (Cajarc) en 2020, Vocales au CAC Brétigny (co-commissariat) en 2017, _Commérages_ au MAC VAL en 2015. Elle a codirigé l’ouvrage Co-Création (Éditions Empire et le CAC Brétigny) en 2019 et vient de publier en 2021 _Inventer l’école, penser la co-création_ (Tombolo Presses et CAC Brétigny).

Gratuit. Sur réservation

Une conférence-rencontre organisée dans le cadre de l’exposition d’Eva Koťátková “Mon corps n’est pas une île”, qui se tiendra dans la tête du grand poisson installé dans la nef du Capc.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



