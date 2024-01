Marie-Pauline et Marie-Blanche Alziary de Roquefort, dites les sœurs Saint-Val, Salle Paul Verlaine des Archives de Paris, mardi 11 juin 2024.

Le mardi 11 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 18 ans. gratuit INSCRIPTION

OBLIGATOIRE une semaine avant la conférence sur : inscriptions@shpif.fr

Conférence par Geneviève ÉTIENNE, conservateur général du Patrimoine honoraire, secrétaire générale de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Aujourd’hui un peu oubliées du grand public,

mais non des spécialistes, Marie-Pauline et Marie-Blanche Alziary de Roquefort,

de leur nom de théâtre Saint-Val ainée et Saint-Val cadette, ont connu de leur

vivant une grande notoriété aussi bien en France qu’à l’étranger. Leur

remarquable talent de tragédiennes vanté par les plus grands auteurs et

critiques de l’époque, mais aussi les coteries auxquelles elles se sont

heurtées, qui les ont fait apparaître un temps comme des victimes de

l’arbitraire royal, en ont fait des personnalités phares de la Comédie

française. Très différentes l’une de l’autre, mais toutes deux très

attachantes, elles ont mené à travers des régimes politiques successifs une

carrière assez mouvementée, en s’insérant dans les grands courants de l’art

dramatique de leur époque, à Paris à la Comédie française et au théâtre

Montansier, mais aussi en province où toutes deux ont débuté et où

Marie-Pauline a fait par la suite des tournées triomphales, en Russie où

Marie-Blanche a été l’invitée de la Cour. Tout en rappelant le cadre

historique, littéraire et artistique dans lequel les sœurs Saint-Val ont

évolué, la conférence s’efforcera aussi d’évoquer leur cercle de relations,

leur vie familiale et privée qui, au moins pour ce qui concerne Marie-Blanche,

n’est pas dénuée de quelques mystères.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/800/les-conferences-de-la-societe-de-l-histoire-de-paris-et-de-l-ile-de-france/