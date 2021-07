Marie-Noëlle Sesboué Cancale, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Cancale.

Marie-Noëlle Sesboué 2021-07-29 – 2021-08-04 Galerie des Arts 48 rue du Port

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale

«Pour moi, peindre c’est au quotidien observer, ressentir, glaner. Je fais ici ou là le plein d’atmosphères, de couleurs, de détails, de lignes, de formes. Je peins ces souvenirs, ces impressions, la présence d’un arbre, le rocher qui accroche le regard, le lointain qu’on a envie de dépasser. Peut-être la nostalgie d’un ailleurs. Je suis une rêveuse d’horizons.

Sans souci de réalisme figuratif, le médium acrylique me permet la spontanéité dans le choix des couleurs et la surprise de ce que la toile me répond. J’invite l’observateur à venir partager ma rêverie.»

+33 2 99 89 60 15 http://www.ville-cancale.fr/

