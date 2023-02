Marie-Noëlle SANCIERGE et Bernard FRADIN Place de l’église Gurgy Catégories d’Évènement: Gurgy

Yonne « C’est au pays de l’imaginaire du dessin et des couleurs qu’il faut rechercher les sources de mon inspiration. Mes toiles se situent parfois entre abstrait et réalisme. Artiste libre depuis 12 ans, j’ai participé et organisé mes expositions dans diverses galeries » Bernard FRADIN

Artiste peintre tonnerroise depuis une quinzaine d’années, Marie Noëlle SAINCIERGE, possède un style artistique très souvent imaginaire. Place de l’église Espace culturel de Gurgy Gurgy

