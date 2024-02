Marie Noël et Marie-Françoise Jeanneau Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mercredi 28 février 2024.

Début : 2024-02-28 10:00

Fin : 2024-02-28 11:30

Marie-Françoise JEANNEAU est l’auteur d’un passionnant ouvrage sur la poétesse Marie NOËL, intitulé : De l’angoisse à la sérénité : un chemin de poésie. Mercredi 28 février, 10h00 1

La Suède avait défendu une candidature de Marie NOËL au prix Nobel de littérature. A ce titre, Marie-Françoise JEANNEAU fut très attachée à mieux faire connaître l’œuvre de Marie NOËL dans le monde et auprès des jeunes générations.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine