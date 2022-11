Marie-Nicole Lemieux

Marie-Nicole Lemieux, 22 décembre 2022



2022-12-22 11:00:00 – 2022-12-22 EUR 10 46 Passionné par le répertoire lyrique, dont il a dirigé nombre de productions à travers l’Europe, le chef finlandais invite Marie-Nicole Lemieux, contralto québécoise dotée d’une voix ample et d’un timbre rare. Ensemble, ils ont concocté un florilège d’airs d’opéras ponctués de pétillants morceaux de ballets où L’Italienne à Alger de Rossini donne la réplique à L’Arlésienne de Bizet, avec quelques extraits de Gounod et Reger. Cerise sur le gâteau, un joli bouquet de chants de Noël, français et italiens, clôture dans la grâce ce grand concert avant les fêtes de fin d’année ! À la tête de la prestigieuse philharmonie française depuis 2015, Mikko Franck dirige avec la ferveur d’un « moissonneur d’orchestre, nanti d’une autorité naturelle qui aimante les corps comme les papillons à la lampe du soir » dernière mise à jour : 2022-11-08 par

