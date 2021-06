MARIE NDIAYE (MARATHON DES MOTS) Toulouse, 27 juin 2021-27 juin 2021, Toulouse.

MARIE NDIAYE (MARATHON DES MOTS) 2021-06-27 16:00:00 – 2021-06-27 16:45:00 AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse 31000

Après la présentation et la remise du prix Marguerite Yourcenar, décerné par la Scam, Marie NDiaye lira un extrait de son nouveau roman. L’histoire de Me Susane, quarante-deux ans, avocate bordelaise, bousculée par la réapparition dans sa vie d’un personnage clé de son enfance. Remise du prix Marguerite Yourcenar présentée par Benoît Peeters et Colette Fellous En partenariat avec la Scam

Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com

