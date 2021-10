“MARIE, MARYAM, MYRIAM” PAR FRANCOISE ATLAN EN FORMATION TRIO Mèze, 14 novembre 2021, Mèze.

“MARIE, MARYAM, MYRIAM” PAR FRANCOISE ATLAN EN FORMATION TRIO 2021-11-14 – 2021-11-14

Mèze Hérault

La soprano Françoise Altan (Chant) est accompagnée de Nidal Jaoua (Qanun) et Colin Heller (mandole et Nickelarpa).

Entre Romances séfarades, chants arabo-andalous et Cantigas de Santa-Maria, c’est à un moment musical et poétique que la chanteuse lyrique nous convie.

Tarifs : 12 / 10 / gratuit pour les moins de 12 ans.

La soprano Françoise Altan (Chant) est accompagnée de Nidal Jaoua (Qanun) et Colin Heller (mandole et Nickelarpa).

Entre Romances séfarades, chants arabo-andalous et Cantigas de Santa-Maria, c’est à un moment musical et poétique que la chanteuse lyrique nous convie.

billetterie.culture@ville-meze.fr +33 4 99 02 22 01 http://www.ville-meze.fr/

La soprano Françoise Altan (Chant) est accompagnée de Nidal Jaoua (Qanun) et Colin Heller (mandole et Nickelarpa).

Entre Romances séfarades, chants arabo-andalous et Cantigas de Santa-Maria, c’est à un moment musical et poétique que la chanteuse lyrique nous convie.

Tarifs : 12 / 10 / gratuit pour les moins de 12 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par