Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Marie Madeleine au plaisir de Dieu Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Marie Madeleine au plaisir de Dieu Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem, 7 mai 2022, Vézelay. Marie Madeleine au plaisir de Dieu

du samedi 7 mai 2022 au dimanche 8 mai 2022 à Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem

### 7 et 8 mai 2022 Marie Madeleine dans les arts

Sur inscription

Avec Isabelle Renaud Chamska Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T22:00:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Adresse 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay