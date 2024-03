Marie Livingstone Quartet au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le mercredi 17 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

« Softly with feeling » – Marie Livingstone présente un hommage à Peggy Lee

Surtout connue pour son fameux « Fever », l’un des plus grands tubes du jazz vocal, Peggy Lee a pourtant enregistré plus de 1000 autres morceaux et en a composé plus de 250. Interprète admirable au timbre de velours et au swing impeccable, elle cultive un style élégant teinté d’une grande sensibilité, qui continue d’inspirer de nombreux artistes tels que Paul Mc Cartney, Madonna, Beyoncé, Diana Krall ou encore Billie Eilish.

Venez (re)découvrir l’œuvre trop souvent méconnue d’une des figures majeures du jazz vocal américain du XXème siècle, interprétée avec humour et générosité par Marie Livingstone, accompagnée par le piano virtuose de Kellian Camus, la contrebasse solide de Thomas Posner et le swing sans faille de Germain Cornet à la batterie.

Marie Livingstone : voix

Kellian Camus : piano

Thomas Posner : contrebasse

Germain Cornet : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/152

38riv