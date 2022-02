Marie Liesse. Exposition et rencontre signature Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

La Médiathèque Louis Aragon présente, en partenariat avec Les Photographiques, une exposition des photographies réalisées par **Marie Liesse** pour le livre destiné aux jeunes enfants qu’elle co-signe aux éditions Gallimard jeunesse, avec l’auteur **Timothé de Fombelle**. Cet album a été distingué le Prix HIP 2020, **prix du livre de photographie francophone** initié par l’association HiP – Histoires Photographiques et le Salon de la Photo. Marie Liesse participera à une rencontre/dédicace organisée sur place, avec le concours de la librairie Récréalivre. Une exposition des photographies réalisées par Marie Liesse pour son livre « Le jour où je serai grande » Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

