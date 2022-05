MARIE LEMOINE Blainville-sur-Orne, 18 juin 2022, Blainville-sur-Orne.

MARIE LEMOINE OMAC 8, rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-06-18 – 2022-06-18 OMAC 8, rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados

Venue du monde de l’image, ses récits donnent à voir et laissent sa part belle au silence. Elle est le plus souvent accompagnée de musiciens complices dont les mélodies et les voix s’immiscent avec subtilité dans la Parole.

Le conteur est quelqu’un qui tente de conserver et entretenir la mémoire, les racines de nos cultures. Non pas dans le folklorisme, et de manière figée mais dans la « tradition » ce qui n’est pas la même chose.

C’est dire avec un vocabulaire d’aujourd’hui ce qui fut hier… Par le choix d’un vocabulaire contemporain approprié, raconter le : « Il était une fois, il y a très longtemps de cela… ». Evoquer le fil et le fuseau, le lavoir, le meunier… et faire naître

des images compréhensives dans la tête d’un enfant de 6 ans.

contact@omac-bso.fr +33 2 31 44 70 72 https://www.sortirablainvillesurorne.fr/associations/omac/

