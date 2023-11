Marie Léautey, marathonienne de l’extrême Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

697 jours de course, 40,5 kilomètres par jours, 4 continents traversés et 2 records mondiaux : venez découvrir les aventures d’une sportive exceptionnelle autour du monde !

Alors qu’elle travaille pour une grosse entreprise à

Singapour, Marie Léautey 42 ans, décide de tout quitter pour accomplir son rêve

un tour du monde en courant. Avec ses propres fonds, elle s’engage alors dans

une incroyable aventure de 825 jours,

sur presque 30 000 km, l’équivalent

de 698 marathons, soit six marathons par semaine, en

traversant l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie.

Elle établit ainsi deux

records du monde : le tour du

monde en courant le plus rapide pour une femme et la première femme à avoir

traversé quatre continents en courant d’océan à océan.

Dans son livre intitulé Le monde sous mes pieds, paru en

septembre 2023 aux éditions Calmann Lévy, elle raconte son parcours aux allures

de voyage initiatique, ses rencontres, ses sensations, son goût pour le

nomadisme, le plaisir de découvrir le monde au rythme de ses foulées, mais

aussi ses moments de peur ou de doute.

Comment établir un tel record quand on est amateur ? Quelle

préparation physique pour un tel périple ? Peut-on voyager seule quand on est

une femme ? Autant de questions que la joie et la volonté de Marie Léautey

ont balayées.

Son inspiration et sa force, elle dit les tenir de sa grand-mère,

Yolande Léautey, qui fut directrice

de la bibliothèque Marguerite Durand de 1964 et 1982. On suppose également l’influence

de cette aïeule dans sa volonté d’accomplir son extraordinaire exploit sportif au

profit de l’ONG « Women for Women

international », qui vise à aider les femmes victimes de la guerre à

se réinsérer dans la société, en faisant un don d’un dollar par kilomètre.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827677 bmd@paris.fr

photo de ZOI DRIMAROPOULOU Marie Léautey et son livre « le monde sous mes pieds »