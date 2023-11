Festival AlimenTERRE Marie, le village Montbrun-les-Bains, 17 novembre 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Festival alimenTERRE » Notre avenir se joue dans nos assiettes »

Vendredi 17 novembre à la salle des fetes :

18H30 :Apéritif offert

19h :Projection du film » Du béton sur nos courgettes » Projection Gratuite*

20h :Repas convivial maison.

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Marie, le village Salle des fêtes

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festival alimenTERRE « Our future is in our plates »

Friday, November 17 at the Salle des Fetes :

6:30 p.m.: Complimentary aperitif

7pm :Screening of the film « Du béton sur nos zucchinis » Free screening*

8pm :Convivial home-cooked meal

Festival alimenTERRE « Nuestro futuro está en nuestros platos

Viernes 17 de noviembre en la Salle des Fetes :

18.30 h: Aperitivo de cortesía

19.00 h: Proyección de la película « Du béton sur nos courgettes » Proyección gratuita*

20.00 h: Comida casera de camaradería

AlimenTERRE-Festival « Unsere Zukunft liegt auf unseren Tellern »

Freitag, 17. November in der Salle des fetes :

18H30 :Kostenloser Aperitif

19 Uhr: Filmvorführung « Du béton sur nos courgettes » (Beton auf unseren Zucchini) Kostenlose Vorführung*

20h :Geselliges hausgemachtes Essen

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale