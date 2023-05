Marie Le Moigne – De l’autre côté du miroir Mairie du 19e arrondissement, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Des photographies de paysages faits d’empreintes corporelles, pour un nouvel aperçu de la féminité.

Marie Le Moigne a effectué des études en typographie et photographie à l’ERG (BRX). Elle est enseignante en design et artiste. Sa pratique gravite autour des dialogues que peuvent établir les arts visuels et la littérature. Par ailleurs, elle se questionne sur le féminisme, le corps, la mémoire…

De l’autre côté du miroir est une série de 10 photographies argentiques qui laissent entrevoir grâce à la double exposition de la pellicule sensible des empreintes corporelles. Un univers fantomatique et mélancolique s’offre aux spectateur-rices, le corps se révèle ou s’efface, le temps s’arrête, le paysage se transforme en territoire intime. À travers cette série, l’invisible devient visible, l’inconnu-e perceptible. « De l‘autre côté du miroir » représente pour elle le monde à l’envers, le rêve, le dédoublement, la transformation du corps. L’aspect psychanalytique parcoure régulièrement ses projets photographiques.

Avec le soutien de la mairie du 19e arrondissement.

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris

Contact : https://marielemoigne.com

Marie le Moigne