Café théâtre Tetard, le samedi 4 décembre à 20:00

Quand le Jazz est là !! Avec le remarquable répertoire de Claude Nougaro… Un concert pour plonger avec nous, le temps d’un instant, dans l’univers du « Petit Taureau »… Avec Marie Laurent au chant, José Assa au piano, Roby Debono à la contrebasse et Gilles Alamel à la batterie. Mise scène et textes entre chansons : Marie LAURENT et José ASSA. Arrangements : Marie LAURENT Quartet.

14€

♫♫♫ Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Café théâtre Tetard Adresse 33, rue Ferrari 13005 Marseille Ville Marseille