Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 1h30

gratuit

Plastic Vortex – Installation Plastic Vortex est une œuvre lumineuse créée sur le thème de l'eau et l'océan, elle prend la forme d'un plafond suspendu en forme de vortex. Le spectateur pourra déambuler sous l'œuvre. L'artiste, Marie-Laure Bruneau a réalisé cette œuvre à partir de plus de 800 bouteilles issues du recyclage, cette création s'inscrit dans une démarche art et environnement, notamment autour du thème du 7ème continent et ses plus de 5000 milliards débris flottants. Sanctuaire de Notre Dame de Fatima-Marie Médiatrice 48 bis Boulevard Sérurier Paris 75019

