Marie Kruttli Trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024

de 21h30 à 22h30

Le samedi 18 mai 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : de 20 à 25 euros

Tarif sur place : de 23 à 28 euros

Jazz contemporain & expérimental — La musique de Marie Kruttli, pleine de légèreté et de groove, parle au corps et au cœur.

La musique de Marie Kruttli, pleine de légèreté et de groove, parle au corps et au cœur.

Avec un son mature, une esthétique recherchée et une virtuosité envoûtante, les trois musiciens livrent une musique d’une grande pertinence. Pas de minimalisme, pas d’ironie, mais des idées claires et puissantes. Le jeu de Kruttli délivre avec une aisance définie des rythmes complexes, des harmoniques colorées et des tonalités qui se chevauchent. Elle fait naviguer son groupe dans un paysage musical mystérieux et plein d’âme.

Marie Kruttli : piano, composition

Lukas Traxel : contrebasse

Gautier Garrigue : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/145

38riv