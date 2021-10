Genève AMR / Sud des Alpes Genève MARIE KRÜTTLI TRIO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

MARIE KRÜTTLI TRIO AMR / Sud des Alpes, 15 octobre 2021, Genève. MARIE KRÜTTLI TRIO

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 15 octobre à 20:30

Le trio de Marie Kruttli impressionne : multicolore, captivant et audacieux. « Le jazz a besoin de trios comme celui-ci », écrit un critique anglais à propos de leur tout premier album. Se créant dans un langage compositionnel rythmique et harmonique pointu et sophistiqué, cette musique, grâce à l’interprétation du trio pleine de légèreté et de « groove », parle au corps et au cœur. Marie Krüttli, piano Lukas Traxel, contrebasse Domi Chansorn, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

25e Festival JazzContreband AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:30:00

